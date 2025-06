Addio a don Mario Vanini, per 34 anni parroco a Prato Sesia. Diocesi in lutto per uno dei suoi sacerdoti più rappresentativi: era nato a Grignasco nel 1929.

«Nella domenica dell’Ascensione, il Signore ha chiamato in Paradiso il nostro caro don Mario». E’ la parrocchia di Prato Sesia ad annunciare la morte di don Mario Vanini, 96 anni, parroco del paese per ben 34 anni prima di passare il testimone a don Fulvio Trombetta per andare a lavorare al santuario del Santissimo Crocifisso di Boca, dove ha aiutato i confratelli nelle celebrazioni e nell’attività consueta.

In programma la recita del rosario nelle serate di domeni, lunedì 2 giugno, e martedì, sempre alle 20.30 e sempre nella parrocchiale di San Bernardo. Il funerale è poi in programma per mercoledì mattina alle 10: ci sarà anche il vescovo monsignor Franco Giulio Brambilla.

Originario di Grignasco

Don Mario era nato a Grignasco nel 1929, aveva vissuto con i genitori a Borgomanero dal 1932 fino al giorno del sacerdozio nel 1955, ordinato da monsignor Vincenzo Gremigni. La prima messa fu a Borgomanero, nella collegiata di San Bartolomeo. Dal 1955 al 1961 è stato sacerdote di due frazioni di Borgosesia, Lovario e Ferruta.

Dal 13 ottobre del 1985 era stato parroco di Prato Sesia fino al 2019. Aveva continuato il lavoro giovanile in varie parti d’Italia, Sicilia, Calabria, Veneto per il movimento Oasi. In una intervista a Notizia Oggi don Mario aveva parlato della propria vocazione. «E’ maturata a contatto con persone che mi raccontavano la vita e le storie di don Bosco e dalle suore Rosminiane. La vocazione è cresciuta nel seminario di Novara con l’aiuto di padre Franzi e monsignor Eugenio Lupo». Dal 2019 aveva poi lasciato la parrocchia per trasferirsi al santuario.

