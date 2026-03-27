Albero abbattuto dal vento trancia i cavi elettrici e provoca un incendio. E’ accaduto ieri nel Novarese sferzato dalle raffiche violente di foehn.

Albero abbattuto dal vento trancia i cavi elettrici e provoca un incendio

Allarme nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 marzo, per un incendio che ha interessato una zona boschiva nei pressi della caserma “Babini” a Bellizago, nel Novarese. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente intorno alle 15.30, favorite dal vento forte che ha interessato l’area.

Alla base del rogo, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe la caduta di un albero: il tronco, piegato dalle raffiche, avrebbe colpito i cavi della linea elettrica, provocandone la rottura. Le scintille generate dal contatto avrebbero quindi innescato l’incendio, che si è esteso in breve tempo alla vegetazione circostante, particolarmente secca.

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Fiamme in un’area di 4mila metri quadrati

Nel giro di pochi minuti il fuoco ha interessato una superficie di circa 4mila metri quadrati, rendendo necessario un intervento immediato e massiccio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Novara, affiancati dai volontari dell’Aib. Complessivamente sono stati impegnati una ventina di operatori, organizzati in diverse squadre.

Le operazioni si sono concentrate dapprima sul contenimento del fronte delle fiamme, per evitare che il rogo si propagasse ulteriormente, e successivamente sulla bonifica dell’area già colpita. Il vento sostenuto ha complicato le manovre, aumentando il rischio di espansione verso le zone limitrofe. Grazie al lavoro congiunto delle squadre intervenute, l’incendio è stato comunque circoscritto in tempi relativamente brevi.

Foto d’archivio

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