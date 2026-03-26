Raffiche di vento gelido fino a 80 chilometri all’ora. L’irruzione di aria dal Nord Europa affossa le temperature. Alla Margherita sfiorati i -30 gradi.

Raffiche di vento gelido fino a 80 chilometri all’ora

Dopo la scorsa notte, anche la mattinata e il pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, tutta la nostra zona è stata spazzata da un violento vento di foehn che ha creato numerosi problemi. Anche nei centri urbani si sono toccate raffiche di entità notevole, fino ai 70-80 chilometri all’ora.

Tantissimi i rami che si sono staccati dagli alberi e che sono finiti sulle strade. Danni considerevoli registrati a Gravellona Toce, dove un supermercato ha avuto il tetto scoperchiato, oltre diversi cartelloni abbattuti e piante sradicate.

Gran lavoro di vigili del fuoco e polizia locale

In queste ore sia i vigili del fuoco, sia gli agenti della polizia locale di molti comuni sono stati impegnati nella vigilanza delle strade e nella messa in sicurezza di situazioni che potevano rappresentare un pericolo. In parecchie case le raffiche più intense hanno provocato problemi ai tetti.

Temperature in picchiata

«In quota il freddo si fa sentire con temperature decisamente sotto le medie del periodo – riporta il Centro meteo Piemonte -. Da segnalare i -29.7 gradi della Capanna Regina Margherita, i -19.7 del Monviso, -17.2 al Sommeiller, -15.1 al Monte Fraiteve e al Rifugio Vaccarone, -15.0 al Passo del Moro, -14.7 al Colle dell’Agnello, -13.0 a Sestriere Banchetta». Alla Margherita si sono registrate anche raffiche superiori ai 140 chilometri all’ora.

La situazione dovrebbe calmarsi progressivamente. «Con il calo della ventilazione in serata è atteso un brusco calo delle temperature in pianura con possibili gelate nelle aree riparate dai venti favonici, localmente possibili punte di -2/-4 gradi nei fondovalle più freddi di Astigiano e Cuneese».

Foto d’archivio

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