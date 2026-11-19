Dramma nel Novarese nella tarda serata di sabato 7 novembre. Intorno alle 23, Alessio Di Marco è stato trovato senza vita nell’alloggio di Cerano in cui abitava con la madre. Aveva compiuto da poco 38 anni. A fare la drammatica scoperta è stato il fratello, che si era preoccupato per il prolungato silenzio dell’uomo. È stato lui a entrare in casa con le chiavi di riserva, trovandolo sul pavimento.

Non ricevendo notizie, i familiari avevano iniziato a temere che fosse accaduto qualcosa. La decisione di verificare personalmente la situazione ha portato alla scoperta del corpo, ma restano ancora da chiarire le circostanze della morte.

L’autopsia dovrà chiarire le cause della morte

Alessio si trovava nell’abitazione che condivideva con la madre, assente in questi giorni perché partita per il Sud per occuparsi della vendita di una casa. Al momento del ritrovamento, il corpo era sul pavimento vicino a un termosifone acceso. Secondo le informazioni disponibili, il calore avrebbe contribuito ad accelerare i fenomeni successivi alla morte.

Per conoscere le cause del decesso sarà necessario attendere gli accertamenti medico-legali. L’esito dell’autopsia dovrà fornire le risposte ancora mancanti su quanto accaduto al trentottenne.

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La passione per il ciclismo e gli studi a Novara

Alessio Di Marco aveva da poco festeggiato il suo trentottesimo compleanno. In passato aveva studiato all’istituto tecnologico Fauser di Novara e coltivava una grande passione per il ciclismo amatoriale, uno degli interessi che accompagnavano la sua vita. Una passione sportiva che si aggiunge al ricordo del suo percorso scolastico e del legame con il territorio novarese.

Oltre alla madre e al fratello che lo ha ritrovato, Alessio lascia una sorella residente a Tornaco. Per i suoi cari resta il dolore di una perdita improvvisa, accompagnato dall’attesa di comprendere che cosa sia successo. Saranno gli accertamenti medico-legali a contribuire a fare luce sulla morte del trentottenne.

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