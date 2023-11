Atti sessuali con una disabile, operatore condannato a 5 anni. Il fatto avvenne nel 2021 in una struttura di Borgomanero.

Aveva approfittato di una disabile per indurla a fare atti sessuali con lui. Si trattava di un operatore socio sanitario in quel periodo (inizio 2021) in servizio in una struttura di Borgomanero. Ma era stato visto da un’assistante sociale: una scena che non dava adito a dubbi.

E ora per l’Oss cinquantenne è arrivata la condanna, confermata in Appello e in Cassazione: 5 anni di reclusione per il reato di atti sessuali con una persona disabile. L’altro giorno l’uomo è stato prelevato dalla polizia di Stato e portato in carcere, dove dovrà scontare la pena.

Era stato licenziato

A denunciare tutto era stata l’assistente sociale che aveva visto la scena, mentre la vittima non avrebbe potuto fare valere le proprie ragioni a causa di una grave disabilità.

Il caso era scoppiato subito, e l’uomo era stato licenziato dalla struttura. Ed era iniziato l’iter giordiziario che in due anni e qualche mese ha superato tutti e tre i gradi di giudizio. Oltre alla condanna in carcere, all’uomo sono state applicate anche le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell’interdizione perpetua dall’ufficio di tutore, curatore ed amministratore di sostegno e dell’interdizione legale durante la pena.

