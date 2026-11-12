Auto avvolta dalle fiamme sulla provinciale tra Pernate e Romentino

Un’automobile è stata avvolta dalle fiamme nella serata di ieri, mercoledì 11 novembre, lungo la strada provinciale che collega Pernate a Romentino, nel Novarese. L’allarme è scattato intorno alle 19, facendo intervenire una squadra di vigili del fuoco dalla centrale di Novara. Al momento dell’arrivo dei soccorritori le fiamme avevano già avvolto il veicolo, rendendo necessario un intervento per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

La vettura interessata dal rogo era alimentata a gasolio. L’incendio ha coinvolto soltanto l’automobile, senza estendersi ad altri mezzi presenti lungo la strada. Fortunatamente, nonostante l’entità delle fiamme che hanno interessato il veicolo, l’episodio non ha provocato feriti. Le operazioni si sono quindi concentrate sullo spegnimento del rogo e sull’eliminazione delle situazioni di pericolo.

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L’intervento per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona

La squadra giunta da Novara ha provveduto a domare le fiamme, che al momento dell’intervento si erano già propagate alla vettura. Una volta completate le operazioni di spegnimento, si è proceduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio, lungo il collegamento stradale tra la frazione novarese di Pernate e il comune di Romentino.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri. La presenza di un veicolo avvolto dalle fiamme lungo una strada provinciale rappresenta infatti una situazione di potenziale pericolo anche per gli altri automobilisti in transito. In questo caso, tuttavia, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incendio e il bilancio dell’episodio non registra conseguenze per le persone.

Nessun ferito, da chiarire le cause dell’incendio

Resta da chiarire che cosa abbia provocato l’incendio dell’automobile alimentata a gasolio. Al momento non sono state rese note le cause del rogo, né sono stati forniti ulteriori particolari sulle circostanze in cui si sono sviluppate le prime fiamme. L’intervento della squadra di soccorso ha comunque consentito di circoscrivere l’incendio al solo mezzo interessato.

L’episodio si è dunque concluso senza conseguenze per le persone, nonostante le condizioni in cui si presentava la vettura all’arrivo della squadra intervenuta. Completate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, l’emergenza lungo la provinciale Pernate-Romentino è rientrata. Resta il danno riportato dall’automobile, che è stata interamente interessata dalle fiamme.

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