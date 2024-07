Blackout tra Romagnano e Gattinara a causa del temporale. Nella notte vento e pioggia hanno provocato un’interruzione del servizio.

Centinaia di famiglie si sono risvegliate nella mattinata di oggi, venerdì 12 luglio, senza corrente elettrica. E’ accaduto nella zona tra Romagnano e Gattinara, dove il temporale della scorsa notte ha danneggiato la rete di distribuzione.

I tecnici dell’Enel sono già al lavoro per individuare i guasti (presumibilmente più di uno) e ridare corrente alle linee. In qualche zona il problema è già rientrato. Il vento ha anche “fatto volare” in giro sacchi dei rifiuti, vasi e altri oggetti che si trovavano all’esterno delle case.

Oggi possibili altri temporali

Secondo i meteorologi, nella giornata di oggi saranno possibili altri temporali, anche se è difficile prevederne l’intensità. Si tratta comunque di una situazione molto instabile che dovrebbe però risolversi prima di domani.

