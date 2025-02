Boca resta senza tabaccheria: al momento nessun gestore. L’esercizio fungeva anche da bar, edicola e pure da cartolibreria. Appello del sindaco: investite sul paese

A Boca ha chiuso la tabaccheria “tuttofare”. Una condizione temporanea, almeno sulla carta, in attesa che qualcuno si faccia avanti per rilevare l’attività. Perché si tratta di un punto di riferimento per tanti cittadini. La storia dell’esercizio commerciale di piazza Matteotti, che funge anche da bar, con rivendita di tabacchi, giornali e riviste, articoli di cartoleria e ricevitoria di Lotto e Superenalotto, aveva fatto parlare.

Lo scorso ottobre tutto il paese era stato coinvolto nell’ appello lanciato affinché qualcuno si facesse avanti per rilevare le licenze. La titolare, Monica Mora era in procinto di trasferirsi fuori regione: con grande rammarico, aveva sottolineato la stessa, aveva manifestato l’impossibilità di proseguire l’attività. Così il Comune aveva inserito l’appello nelle proprie pagine social.

«Nell’ottica di contrastare la desertificazione commerciale del territorio, noi amministratori confidiamo in un subentro volto a garantire la prosecuzione dell’attività e, nel farlo, ci rendiamo disponibili al dialogo con chiunque volesse valutare la possibilità di avviare un’attività nel nostro Comune», aveva affermato il primo cittadino Andrea Cerri.. La stessa proprietaria aveva sperato che qualcosa avvenisse nel frattempo, consapevole che avrebbe tolto un punto di riferimento importante per il paese.

Un nuovo appello del sindaco

Ora, di fronte all’inevitabile chiusura, l’amministrazione comunale ha rinnovato l’appello, pubblicandolo nuovamente sulla pagina Facebook ufficiale e sul canale whatsapp, auspicando una riapertura o un subentro nella gestione e “firmandolo” a nome di Monica Mora.

Gli amministratori fanno sapere che chiunque può rilevare l’esercizio commerciale, non solo i cittadini di Boca, assicurando che l’attività è molto ben avviata, utilizzata anche da chi è di passaggio e non solo dagli abitanti, perché situata in un punto di passaggio tra il Borgomanerese e la Valsesia. Nel comunicato sono indicati anche i punti vendita più vicini che, al momento, offrono servizi analoghi, a Cavallirio e a Maggiora.

