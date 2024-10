Boca rischia di perdere l’unico bar-edicola: appello per trovare un acquirente. La proprietaria deve trasferirsi: «Una scelta molto difficile e sofferta». Anche il Comune si dà da fare per trovare un nuovo gestore.

Boca rischia di perdere l’unico bar-edicola: appello per trovare un acquirente

Allarme a Boca: il paese rischia di chiudere l’unico esercizio commerciale presente nel centro del paese. Si tratta di un bar dove si vendono anche tabacchi, giornali e riviste, articoli di cartoleria, e funge anche da ricevitoria per Lotto e Superenalotto. La sua attuale proprietaria, Monica Mora, per motivi personali deve a breve trasferirsi fuori Regione. E pertanto, dopo 12 anni non potrà più condurre l’attività nel paese.

«È stata una scelta molto difficile e sofferta – afferma Monica -, ma se non troverò qualcuno che prenderà il mio posto, al massimo entro fine anno dovrò chiudere. Spero molto che qualcuno si presenti per rilevarlo, perché vorrei che i miei concittadini avessero la possibilità di recarsi ancora nel loro negozio di fiducia». Il negozio è una delle attività storiche di Boca, punto di rifermento ieri come oggi per molti bochesi.

L’appello del Comune

Vista l’importanza di un bar tabaccheria con annessa edicola in un paese come Boca che conta meno di 1200 anime, l’amministrazione comunale ha preso a cuore la situazione, lanciando un appello attraverso le pagine social. Attraverso il servizio di comunicazione whatsapp “L’amministrazione informa” è stata pubblicata l’accorata richiesta.

«Se il locale chiudesse – si legge – si creerebbe un forte disagio per tutta la cittadinanza di Boca, costretta a spostarsi verso i paesi limitrofi anche solo per comprare un giornale, una matita, un caffè o un pacchetto di tabacco. Nell’ottica di contrastare la desertificazione commerciale, confidiamo in un subentro volto a garantire la prosecuzione dell’attività e, nel farlo, ci rendiamo disponibili al dialogo con chiunque volesse valutare la possibilità di avviare un’attività nel nostro Comune. La posizione dell’esercizio commerciale, centrale e sulla via dei pellegrinaggi verso il santuario, nonché la possibilità di ampliarlo, rendono l’occasione di sicuro interesse».

Un appello rivolto al territorio

L’ appello è rivolto non solamente ai cittadini di Boca, ma a chiunque volesse valutare l’opportunità di lavorare e, perché no, vivere nel piccolo ma vivace paese, altamente vocato alla produzione vitivinicola di grande qualità e in crescita dal punto di vista della promozione.

L’attività è molto ben avviata e la stessa titolare è la prima ad essere rammaricata di doversene andare: «Il lavoro va benissimo – dice Mora – la popolazione fa molto riferimento al negozio, e se non avessi avuto questa impellente necessità sarei rimasta. Proprio perché sono molto dispiaciuta ho deciso di rivolgermi al municipio, per fare in modo di diffondere il più possibile la richiesta, che spero vivamente venga accolta al più presto».

