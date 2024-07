Cade col monopattino a Prato Sesia e finisce al pronto soccorso. Infortunio per un uomo di 58 anni che ha picchiato la testa contro l’asfalto.

Cade col monopattino e finisce in ospedale. E’ accaduto sabato mattina intorno alle 11 a Prato Sesia: un incidente che ha coinvolto un uomo di 58 anni di origini straniere residente in paese. L’uomo è caduto dal monopattino mentre percorreva via Valsesia, sbattendo violentemente cranio sull’asfalto.

Il soccorso di alcuni automobilisti

Alcuni automobilisti di passaggio sono immediatamente intervenuti per prestare soccorso, contattando il 118. I soccorritori, giunti sul posto, hanno fornito le prime cure all’uomo, il quale presentava una evidente ferita all’arcata sopraccigliare.

Dopo i primi accertamenti, il 58enne è stato trasportato all’ospedale di Borgosesia per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni al momento del trasporto sembravano buone, ma la preoccupazione principale è legata al trauma cranico subito nella caduta.

