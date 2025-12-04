Camionista ha un malore, traffico in tilt a Romagnano. Il mezzo pesante si è fermato lungo via Dei Martiri, sono intervenuti carabinieri e 118.

Camionista ha un malore, traffico in tilt a Romagnano

Lunghe code, rallentamenti e traffico deviato nella mattinata di oggi, giovedì 4 dicembre, lungo via Dei Martiri, tra Romagnano e il Piano Rosa. Il conducente di un camion ha accusato un malore mentre si trovava al volante, e ha arrestato la sua corsa lungo la carreggiata della strada 142, bloccandola.

Subito si sono formati lunghi incolonnamenti di auto, con molte vetture che poi sono riuscite a defluire passando da Cavallirio per poi scendere a Prato Sesia.

L’intervento dei soccorritori

L’allarme al 112 è stato lanciato da alcuni degli automobilisti coinvolti. Sul posto si sono portati i carabinieri e un equipaggio del 118 per prestare soccorso al condicente del camion. Al momento non si conoscono le sue condizioni. Intanto le forze dell’ordine hanno gestito il traffico, in attesa che il mezzo posante possa essere spostato.

Foto d’archivio della zona

