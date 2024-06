Cavallirio conferma la fiducia a Vito D’Aguanno, sindaco per la terza volta. Nulla da fare per lo sfidante Alessandro Manini.

Terzo mandato consecutivo per Vito D’Aguanno alla guida del comune di Cavallirio. Il sindaco uscente non ha avuto problemi, raccogliendo 579 voti pari all’85 per cento. E lasciando poco al concorrente Alessandro Manini, che si è fermato a 102 voti, pari al 15 per cento.

L’affluenza alle urne è stata superiore al 65 per cento, in pratica due cittadini su tre.

