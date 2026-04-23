Cede una lastra al cimitero di Fara Novarese: uomo precipita nei loculi sotterranei. Intervento dei vigili del fuoco per estrarre il malcapitato e affidarlo al 118.

Cede una lastra al cimitero di Fara Novarese: uomo precipita nei loculi sotterranei

Una lastra di marmo ha ceduto sotto il peso, e l’uomo è precipitato nella cripta. Intervento dei vigili del fuoco nella giornata di oggi, giovedì 23 aprile, al cimitero comunale di Fara Novarese a seguito di un singolare incidente. Un uomo è infatti rimasto ferito in seguito a una caduta accidentale all’interno di un’area dei loculi sotterranei.

Secondo quanto ricostruito, il cedimento improvviso di una lastra di copertura del pavimento ha provocato il crollo sotto i piedi della vittima, che è precipitata per alcuni metri senza riuscire poi a risalire autonomamente. Una situazione delicata, che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori.

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L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco della Centrale di Novara e del distaccamento di Romagnano Sesia. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di recupero utilizzando tecniche speleo-alpino-fluviali, specifiche per interventi in ambienti complessi e difficilmente accessibili.

Una volta raggiunto, l’uomo è stato recuperato e riportato in superficie, quindi affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso. Non sono al momento note le sue condizioni, ma l’intervento si è concluso con successo grazie alla tempestività e alla professionalità delle squadre impegnate.

Da chiarire come mai la lastra abbia ceduto

Resta da chiarire la dinamica precisa del cedimento della lastra, su cui potrebbero essere avviati ulteriori accertamenti per verificare eventuali criticità strutturali all’interno dell’area cimiteriale.

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