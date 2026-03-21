Chilometri scalati e auto vendute a prezzi gonfiati: frode nel Novarese. Venivano immesse sul mercato vetture molto usurate ma spacciate per quasi nuove.

Chilometri scalati e auto vendute a prezzi gonfiati: frode nel Novarese

Una vera e propria attività illecita legata alla vendita di auto usate è stata scoperta a Casalvolone, nel Novarese. A renderlo noto è la questura, che ha ricostruito un sistema basato sulla manipolazione dei dati relativi ai veicoli per trarre in inganno gli acquirenti.

Al centro della vicenda una struttura che operava come rivendita di automobili, officina e centro revisioni. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, durante le operazioni di revisione venivano alterati i chilometraggi delle vetture, riducendoli artificialmente. In questo modo i mezzi risultavano avere una percorrenza inferiore rispetto a quella reale, ottenendo così certificazioni apparentemente regolari.

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Denunciato il titolare dell’attività

Questo stratagemma permetteva di immettere sul mercato auto usate presentate come poco utilizzate e in buone condizioni, giustificando prezzi di vendita più elevati rispetto al reale valore. Gli acquirenti, convinti di acquistare veicoli affidabili, si ritrovavano invece dopo poco tempo a fare i conti con guasti e problemi meccanici dovuti all’effettiva usura dei mezzi.

L’attività investigativa ha portato alla denuncia del titolare dell’esercizio all’autorità giudiziaria di Novara. Nei suoi confronti vengono ipotizzati i reati di truffa e frode in commercio, finalizzati a ottenere profitti illeciti a danno dei consumatori.

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