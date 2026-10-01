Cimitero di Ghemme, erbacce e lapidi dissestate: la gente protesta

Erbacce nei vialetti, rastrelliere quasi vuote e alcune lapidi inclinate o sprofondate: sono le condizioni segnalate da diversi cittadini nel cimitero di Ghemme. Le lamentele riguardano più aree del camposanto e anche la scarsa ghiaia presente in alcuni punti. Per chi si reca a visitare i propri cari, l’aspetto di questi spazi non rispetta il decoro che un luogo di sepoltura dovrebbe avere.

Le segnalazioni esprimono soprattutto dispiacere per la trascuratezza percepita in uno dei luoghi più sensibili della comunità. I cittadini chiedono che vengano sistemati i vialetti, rimossa la vegetazione e ripristinati gli oggetti a disposizione dei visitatori. L’attenzione si concentra anche sulle lapidi dissestate, per le quali viene chiesto un intervento che restituisca ordine alle aree interessate.

I solleciti del Comune

L’amministrazione comunale è a conoscenza della situazione. Il sindaco Mirko Barbavara riferisce di essersi già rivolto più volte alla cooperativa Orso Blu, incaricata della manutenzione ordinaria del cimitero. «Abbiamo presentato solleciti formali», spiega il primo cittadino. Il Comune attende ora che la ditta intervenga per affrontare i problemi segnalati dai visitatori.

Secondo quanto riferito al sindaco dai responsabili della cooperativa, la crescita delle erbacce è stata particolarmente rapida con il ritorno della pioggia dopo un lungo periodo di siccità. Barbavara aggiunge che la ditta gestisce anche altri cimiteri e sta dando precedenza a quelli più estesi. Ghemme è attualmente in attesa dell’intervento, ma il Comune intende continuare a seguirne i tempi.

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Gli interventi richiesti

Per il sindaco, il lavoro necessario non si limita al taglio dell’erba. «Intendiamo assicurarci che vengano posizionati un numero adeguato di ramazze e innaffiatoi, oltre a porre rimedio alle tombe male in arnese», afferma. Il Comune chiede una sistemazione complessiva delle criticità segnalate, richiamando le attività di manutenzione previste dal contratto con la cooperativa.

Barbavara assicura che l’amministrazione manterrà alta l’attenzione e invierà altri solleciti se la situazione non sarà risolta in tempi brevi. «Anche noi amministratori comunali abbiamo i nostri cari in quel cimitero», sottolinea. L’obiettivo condiviso è restituire dignità e ordine al camposanto, rispondendo al disagio espresso dalle famiglie che vi si recano.

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