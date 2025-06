Cittadini di Maggiora segnalano gli spacciatori nei boschi. Erano stati notati strani movimenti e un via-vai continuo di auto. I residenti danno una mano alle forze dell’ordine.

Cittadini di Maggiora segnalano gli spacciatori nei boschi

Lo strano via-vai verso l’area boschiva e personaggi poco raccomandabili lungo i sentieri non erano passati inosservati. A Maggiora nei giorni scorsi è scattato il blitz dei carabinieri dopo le segnalazioni giunte da cittadini e dal Comune mettendo in fuga i pusher.

Nella zona Salita dei Motti (percorso popolare tra gli amanti della mountain bike, che si arrampica tra le vigne del paese e scende verso la pista di autocross) dopo l’area ecologica era stata segnalata la presenza di un gruppo di spacciatori. Come capita nella maggior dei casi, i malviventi avevano trovato un’area boschiva isolata dove posizionarsi per poter consegnare comodamente le dosi ordinate dai clienti.

Ma per fortuna ai cittadini l’attività illecita era nota, e l’hanno segnalata.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri sono intervenuti mettendoli in fuga: ora le indagini proseguono per risalire ai responsabili.

Anche l’amministrazione comunale di Maggiora ci tiene a ringraziare l’azione dell’Arma: «Grazie al pronto intervento dei carabinieri della tenenza di Borgomanero sono stati messi in fuga spacciatori che operavano nella zona salita dei Motti dopo area ecologica. Purtroppo la piaga dello spaccio non si riesce a fermare ma solo a rallentare. Disturbati gli spacciatori cambiano postazione ma continuano la loro azione disgustosa in altro luogo. Vigiliamo e segnaliamo».

Zona presa di mira

Le aree boschive dell’alto Novarese sembrano essere le mete preferite degli spacciatori. Nel mese di marzo i carabinieri erano intervenuti nel Borgomanerese fermando una vettura in cui venivano ritrovati 200 grammi tra hashish e cocaina oltre a vestiario e tende per il bivacco nei boschi. Anche nei boschi di Ghemme nei mesi scorsi si erano registrati diversi interventi dei carabinieri per contrastare lo spaccio nei boschi.

E in tribunale a Novara i fascicoli legati ai reati sugli stupefacenti sono numerosi.

