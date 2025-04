Spaccio di droga nei boschi tra Lenta e Roasio. Carabinieri impegnati a smantellare la rete: quattro denunce e un arresto.

Duro colpo allo spaccio nei boschi tra Roasio e Lenta. I carabinieri del comando provinciale di Vercelli hanno intensificato le azioni preventive e repressive rivolte al contrasto della diffusione e dello spaccio delle sostanze stupefacenti in questo capoluogo e nel territorio della provincia.

Massiccio è stato l’impiego di militari della compagnia carabinieri di Vercelli e di quella di Borgosesia nei controlli delle aree boschive, in particolare l’area di Lenta e talune zone del territorio di Roasio utilizzate, occasionalmente, quale punto d’incontro e di scambio tra gli acquirenti e gli spacciatori. La zona si trova a confine con il Biellese.

In due mesi 122 servizi dei carabinieri

Durante le fasi di “rastrellamento” che hanno interrotto qualsiasi attività illecita, sono state effettivamente riscontrate tracce di bivacco, verosimilmente utilizzate dagli spacciatori come punti di appoggio e temporaneo stazionamento. Complessivamente nel corso bimestre sono stati effettuati 122 servizi dedicati. E sono state segnalate ben tredici persone, sono state denunciate quattro persone in stato di libertà ed è stato tratto in arresto un soggetto.

Già qualche settimana fa i carabinieri di Biella avevano interessato l’area di Masserano, a confine con la Valsesia, a una serie di controlli nei boschi proprio per bloccare lo spaccio.

