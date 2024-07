Conta dei danni dopo il nubifragio: scoperchiato il tetto della scuola a Fontaneto. Il Novarese colpito dal maltempo dell’altra notte.

Conta dei danni dopo il nubifragio: scoperchiato il tetto della scuola a Fontaneto

Il Novarese conta ancora i danni dopo il nubifragio arrivato poco prima dell’alba di ieri, venerdì 12 luglio. Attorno alle 5, molte zone sono stati investite da diluvio di pioggia e raffiche fortissime di vento.

Ingenti danni per violente raffiche di downburst intorno alle 05.30 a Fontaneto d’Agogna, dove è stato scoperchiato in parte il tetto del campo sportivo e delle scuole, tegole divelte dai alcuni tetti e tanti alberi abbattuti. Per ore è stata interrotta la fornitura di energia elettrica in tutto il paese, così come è accaduto anche nella zona di Romagnano e Gattinara.

Altri problemi nel Novarese

Come riporta Prima Novara, altri danni si sono registrati in molti centri del Novarese. A Lesa, per esempio, è saltata l’erogazione dell’acqua per il blackout che ha colpito le pompe. Alberi caduti sulle strade un po’ ovunque, con relativi problemi alla viabilità.

