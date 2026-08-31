Donna inglese percorre dieci chilometri contromano sulla A26

Ha percorso circa dieci chilometri contromano sull’autostrada A26 prima di essere intercettata dalla polizia stradale di Romagnano. Protagonista dell’episodio, avvenuto nelle prime ore di oggi, lunedì 31 agosto, è una donna inglese di oltre 80 anni che stava rientrando verso la propria abitazione a Somma Lombardo.

Intorno alle 4.30 l’automobilista, al volante di una Renault Clio, ha imboccato nella direzione sbagliata la diramazione Gallarate-Gattico. La vettura ha così continuato a viaggiare sulla carreggiata opposta per diversi chilometri, creando una situazione di potenziale estremo pericolo.

Bloccata a Castelletto Ticino

La corsa contromano è terminata nel territorio di Castelletto Ticino. Una pattuglia della polizia stradale di Romagnano Sesia è riuscita a individuare la Clio e a bloccarla, evitando che il viaggio nella direzione sbagliata potesse provocare uno scontro con altri mezzi.

Nessun incidente si è verificato durante i circa dieci chilometri percorsi dall’anziana. A limitare i rischi ha contribuito anche l’orario, con una presenza di veicoli decisamente inferiore rispetto alle ore diurne. Una volta fermata, la donna non ha saputo chiarire le ragioni dell’errore.

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Patente revocata e automobile fermata

Tra le ipotesi è stata avanzata anche quella di un automatismo legato all’abitudine britannica di guidare sul lato sinistro della strada. Non ci sono tuttavia elementi per indicare questa circostanza come causa accertata dell’episodio. E in ogni caso non rappresenta certo un’attenuante.

Per l’automobilista sono quindi scattati i provvedimenti previsti dopo il grave episodio. La polizia stradale ha disposto la revoca della patente, mentre la Renault Clio è stata sottoposta a fermo.

Foto d’archivio

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