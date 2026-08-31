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CronacaNovarese

Donna inglese percorre dieci chilometri contromano sulla A26

L’auto è stata intercettata dalla polizia di Romagnano. Per la conducente 80enne revoca della patente e fermo dell’auto.

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Ha percorso circa dieci chilometri contromano sull’autostrada A26 prima di essere intercettata dalla polizia stradale di Romagnano. Protagonista dell’episodio, avvenuto nelle prime ore di oggi, lunedì 31 agosto, è una donna inglese di oltre 80 anni che stava rientrando verso la propria abitazione a Somma Lombardo.

Intorno alle 4.30 l’automobilista, al volante di una Renault Clio, ha imboccato nella direzione sbagliata la diramazione Gallarate-Gattico. La vettura ha così continuato a viaggiare sulla carreggiata opposta per diversi chilometri, creando una situazione di potenziale estremo pericolo.

Bloccata a Castelletto Ticino

La corsa contromano è terminata nel territorio di Castelletto Ticino. Una pattuglia della polizia stradale di Romagnano Sesia è riuscita a individuare la Clio e a bloccarla, evitando che il viaggio nella direzione sbagliata potesse provocare uno scontro con altri mezzi.

Nessun incidente si è verificato durante i circa dieci chilometri percorsi dall’anziana. A limitare i rischi ha contribuito anche l’orario, con una presenza di veicoli decisamente inferiore rispetto alle ore diurne. Una volta fermata, la donna non ha saputo chiarire le ragioni dell’errore.
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Patente revocata e automobile fermata

Tra le ipotesi è stata avanzata anche quella di un automatismo legato all’abitudine britannica di guidare sul lato sinistro della strada. Non ci sono tuttavia elementi per indicare questa circostanza come causa accertata dell’episodio. E in ogni caso non rappresenta certo un’attenuante.

Per l’automobilista sono quindi scattati i provvedimenti previsti dopo il grave episodio. La polizia stradale ha disposto la revoca della patente, mentre la Renault Clio è stata sottoposta a fermo.
Foto d’archivio

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