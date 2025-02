«Così perdi 3 punti sulla patente». Fanno paura i nuovi segnali a Prato Sesia. Malumori tra gli automobilisti che percorrono via Matteotti, il sindaco rassicura: «Non è per fare cassa».

Novità lungo la strada che da Prato Sesia conduce a Grignasco: da qualche giorno sono comparsi a lato strada, all’altezza della curva dell’ex Pipa, due segnalatori luminosi di velocità, che informano anche della necessità di rallentare, e pure quanti punti verrebbero tolti dalla patente a chi supera il limite dei 50 orari.

Una novità che ha scatenato parecchi malumori, con i social che hanno raccolto dubbi, ire e perplessità: il timore che i pannelli nascondano degli autovelox; l’immancabile polemica riguardante la volontà degli amministratori di fare cassa alle spese degli automobilisti; lamenti per l’impossibilità di guidare senza dover tenere l’occhio sul tachimetro; gli automobilisti vessati mentre le strade vanno a pezzi; la noncuranza della sicurezza stradale.

“Si tratta di semplici avvisi”

Proprio quest’ultimo motivo è invece alla base del provvedimento, come l’amministrazione comunale ha tenuto a sottolineare, pubblicando un messaggio informativo sul canale ufficiale “Prato Sesia informa”. In esso, il sindaco Tiana Nicoloso spiega che si tratta di semplici rilevatori di velocità, naturale proseguimento del progetto volto a diminuire i rischi di incidenti sul territorio comunale.

«I rilevatori e la prossima installazione dell’impianto semaforico all’accesso della località Ca’ Bianca fanno parte di un progetto di miglioramento della sicurezza stradale fortemente voluto dagli imprenditori locali – spiegano gli amministratori pratesi -. L’opera è cofinanziata dagli stessi imprenditori, dalla Provincia e dal Comune».

Un’intesa con le industrie della zona

Il loro ruolo per la regolamentazione del transito in quel tratto di via Matteotti, caratterizzato per lo più da capannoni aziendali, sarà più apprezzata nel momento in cui verranno attivate nuove attività industriali.

Il primo provvedimento era stato quello di considerare tutto il tratto tra la rotatoria del viadotto sul Sesia e quella che immette verso l’abitato di Romagnano come strada urbana, per poter limitare la velocità a 50 chilometri all’ora anche nel tratto di circa 680 metri dove invece prima era in vigore il limite dei 70, tra l’abitato di Ca’ Bianca e le prime case del paese.

Seguirà la posa del semaforo “intelligente”, che entrerà in funzione quando ci saranno immissioni dalle strade laterali o quando si supererà il limite di velocità.

