Don Benigno torna in Sardegna: era parroco a Boca da dieci anni. A giugno il sacerdote lascerà il paese. Domenica la comunicazione ufficiale del cambio della guardia.

Don Benigno Sulis, da dieci anni parroco di Boca, tornerà a celebrare in Sardegna, sua terra di origine. Il sacerdote, arrivato nel settembre 2014, da giugno lascerà il paese. Sarà sostituito da padre Fiorenzo Fornara, che è già rettore del santuario del Santissimo Crocifisso. Dal primo giugno a seguire i parrocchiani bochesi sarà dunque un religioso già molto conosciuto nel paese.

La nomina assunta dal vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla è stata resa nota nei giorni scorsi, ma sarà da comunicata ufficialmente domenica alle 11, durante la celebrazione delle cresime, alla presenza del titolare della diocesi novarese.

L’attuale parroco, don Benigno Sulis, che aveva iniziato il proprio ministero a Boca nel 2014, lascerà le colline novaresi per tornare alla propria terra di origine, la Sardegna, per guidare una parrocchia della zona in cui tornerà a vivere, attorno al paese di Orroli, nella nuova provincia del Sud Sardegna. Per salutarlo e ringraziarlo, l’amministrazione comunale e la comunità tutta avevano dedicato a lui un’iniziativa a inizio mese, in occasione del concerto della corale Harmonycum di Invorio.

Aveva celebrato le nozze di Belen

Don Benigno, classe 1950 è originario di Orroli, in provincia di Cagliari. Il suo nome era salito alla ribalta l’anno precedente per aver officiato le nozze tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino all’abbazia di Santo Stefano di Comignago, evento che il sacerdote aveva accettato di celebrare dopo che alcuni altri religiosi avevano rifiutato, temendo di rimanere invischiati in una manifestazione troppo mondana.

Domenica l’annuncio del vescovo

Nei giorni scorsi, in occasione del concerto con la corale Harmonycum, il sindaco aveva omaggiato il sacerdote con una targa che riporta parole di profonda riconoscenza per il servizio svolto. La comunicazione ufficiale del trasferimento verrà comunque data domenica dal vescovo di Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla, in occasione della celebrazione delle cresime.

