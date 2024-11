Firme a Ghemme contro il centro migranti: la raccolta si conclude a quota 743. Soddisfatti i promotori. Ora la petizione sarà consegnata in Prefettura a Novara.

Firme a Ghemme contro il centro migranti: la raccolta si conclude a quota 743

Si è conclusa ieri, giovedì 28 novembre, la raccolta di firme organizzata da alcuni cittadini di Ghemme per esprimere contrarietà all’apertura di un centro migranti che dovrebbe ospitare 46 persone. Alla fine sono stati 743 i cittadini che hanno messo nome e cognome per protestare contro questa iniziativa.

I promotori sono soddisfatti, anche se non nascondono le difficoltà. «Preso atto ch molte firme si sono perse tra: paura nel comunicare le proprie generalità per validare la firma, mancanza di fiducia nelle istituzioni “tanto anche se firmo non cambia niente”, pigrizia, qualcuno che era fuori paese per vacanza o lavoro, qualcuno che pensava bastasse la sola firma di un componente della famiglia a nome di tutti, e via dicendo… Sicuramente, senza questi intoppi, l’esito sarebbe stato ancor più incisivo». Lo scrivono Edoardo Squintone, Giulia Spiga, Stefano Specia e Filippo Boietti sui gruppi social del paese.

“Un segnale per le istitituzioni”

«Non so dirvi se sarà un risultato di successo – si legge ancora sul messaggio alla cittadinannza -. Tuttavia ho compreso alcune dinamiche che comunque ci danno speranza perché, in caso di una seconda chance, sicuramente otterremo risultati migliori. Le firme sono per Ghemme, un paesino che nel suo piccolo conta tanto quanto ogni altro comune d’Italia. Spero che questa petizione, indipendentemente dal nostro risultato, serva a mettere in evidenza che le istituzioni di competenza stanno operando nei loro interessi senza ascoltare il parere dei cittadini quindi, a tal proposito, saranno forse costretti a giustificare la loro scelta. Grazie a tutti per aver creduto in noi ed aver appoggiato l’iniziativa».

Oggi parte Grignasco

La raccolta firme sarà portata in Profettura, l’ente a cui fanno capo i progetti di accoglienza dei migranti. Oggi, venerdì 29 novembre, analoga iniziativa parte a Grignasco, l’altro centro della zona destinato ad accogliere un gruppo di stranieri.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook