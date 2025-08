Frontale tra auto e furgone a Prato Sesia: strada chiusa per i soccorsi

Frontale tra auto e furgone a Prato Sesia: strada chiusa per le operazioni di soccorso. E’ accaduto ieri in via Circonvallazione, sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri.

Incidente stradale nella mattinata di ieri, giovedì 31 luglio, a Prato Sesia. Intorno alle 8.30, lungo via Circonvallazione, un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violento e ha provocato il blocco totale della circolazione nella zona.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure ai conducenti dei veicoli coinvolti. Al momento non sono ancora note le loro condizioni, ma entrambi sono stati assistiti e trasportati per accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

L’intervento dei soccorritori

Fondamentale il lavoro dei vigili del fuoco, che hanno infatti messo in sicurezza l’area e provveduto alla bonifica della carreggiata, resa pericolosa dai detriti e da eventuali perdite di carburante.

Per permettere le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e rimozione dei mezzi incidentati, via Circonvallazione è stata temporaneamente chiusa al traffico. La viabilità è stata deviata su percorsi alternativi, con disagi alla circolazione nelle ore successive.

