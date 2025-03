Fuori strada mentre rientra a casa di notte: morto a 29 anni. Tragedia nella zona di Arona, il giovane era in auto da solo.

Fuori strada mentre rientra a casa di notte: morto a 29 anni

Un giovane di appena 29 anni è rimasto vittima di un incidente che si è verificato nella notte appena trascorsa, tra venerdì 28 e sabato 29 marzo. E’ accaduto nella frazione Montrigiasco, comune di Arona. Come riportano i colleghi del Corriere di Novara, a perdere la vita è stato un giovane residente ad Arona.

Il 29enne stava percorrendo la strada provinciale 111 quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo della propria vettura, un’Alfa Romeo Mito, e si è schiantato a lato strada, pare contro un albero. L’incidente è avvenuto verso le 2 di notte.

L’intervento dei soccorritori

A dare l’allarma sono stati altri automobilisti che, nonostante l’ora notturna, percorrevano quel tratto di strada. Sono intervenuti i vigili delo fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118: per il giovane però non c’è stato niente da fare.

Sulla dinamica dell’episodio stanno indagando i carabinieri di Arona: da capire come mai la vittima ha perso il controllo della sua vettura.

Foto d’archivio

