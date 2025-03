Camion ribaltato tra Arborio e Greggio: strada chiusa per recuperarlo. Un grosso autoarticolato era finito nei campi a ridosso della provinciale.

Camion ribaltato tra Arborio e Greggio: strada chiusa per recuperarlo

E’ stato necessario fare arrivare una speciale autogrù e vari mezzi per rimuovere dai campi il grosso autoarticolato che mercoledì era uscito di strada tra Arborio e Greggio. Il veicolo viaggiava sulla strada provinciale 594, quando il conducente ha perso il controllo ed è finito rovesciato su un fianco a lato strada. Per fortuna solo traumi leggeri per lui.

LEGGI ANCHE: Camion finisce nella vegetazione lungo la strada 142 a Gattinara

La rimozione del camion

Vista la complessità dell’operazione di recupero del grosso automezzo, nella mattinata di ieri, giovedì 27 marzo, la Provincia di Vercelli ha fatto chiudere per qualche ora il tratto di strada interessato. Traffico bloccato quindi dalle 10.30 circa fino alle 13.30.

Alla fine l’autoarticolato è stato rimosso e portato via le opportune riparazioni.

Foto da Facebook

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook