Furti nei supermercati tra Gozzano e Borgomanero: tre denunciati. Recuperata merce per 2500 euro in una vettura fermata per un controllo di routine.

Furti nei supermercati tra Gozzano e Borgomanero: tre denunciati

Un banale controllo lungo le strade ha permesso alle forze dell’ordine di scoprire gli autori di alcuni furti. E’ accaduto nell’ambito delle attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della stazione di Orta San Giulio, che nei giorni scorsi hanno denunciato tre persone per furto aggravato in concorso, recuperando refurtiva per un valore complessivo di circa 2.500 euro.

E’ accaduto la scorsa settimana, quando durante un normale controllo stradale a Pettenasco i militari hanno fermato un’auto con a bordo due donne di origine rumena e un uomo italiano. All’interno del veicolo è stata rinvenuta una consistente quantità di prodotti alimentari e articoli di profumeria, privi di documentazione che ne attestasse l’acquisto.

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I colpi nei supermercati

Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire la provenienza della merce, risultata sottratta in diversi supermercati della zona, tra Gozzano e Borgomanero, in particolare nei punti vendita Tigros e Lidl di Gozzano e Aldi di Borgomanero.

L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai responsabili degli esercizi commerciali coinvolti. Per i tre soggetti è scattata la denuncia alla procura della Repubblica di Novara.

Foto d’archivio

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