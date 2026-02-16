Si getta sotto il treno come la figlia due anni fa: tragedia a Cressa. Sconcerto per Paolo Lorenzini, gestore di un distributore di carburante.

Si getta sotto il treno come la figlia due anni fa: tragedia a Cressa

Si è tolto la vita gettandosi sotto un treno Paolo Lorenzini, 51 anni, residente a Borgomanero, dove gestiva un impianto di carburanti. Una tragedia che riapre una ferita mai rimarginata in città: con le stesse modalità, il 15 marzo 2024, era morta la figlia diciannovenne Claudia Lorenzini.

Come riporta il Corriere di Novara, il dramma si è consumato ieri, domenica 15 febbraio, nel primo pomeriggio, attorno alle 13, lungo la linea ferroviaria Novara-Domodossola. Il convoglio regionale proveniente da Novara ha investito l’uomo all’uscita di una curva, a circa cento metri dal passaggio a livello della provinciale 156 tra Borgomanero e Cressa. Inutile il tentativo del macchinista di frenare.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche la polizia di Stato, i vigili del fuoco e i tecnici ferroviari per gli accertamenti del caso. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Santissima Trinità”, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

In quel momento a bordo del treno viaggiavano solo cinque persone, tra cui due minori: nessuno è rimasto ferito, ma lo choc è stato forte. La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa per diverse ore, con attivazione di bus sostitutivi per garantire il proseguimento del servizio.

Sconcerto in tutta la zona

La notizia si è diffusa rapidamente in paese e in tutta la zona di Borgomanero e dintorni, suscitando cordoglio e incredulità. Paolo Lorenzini era conosciuto non solo come titolare del distributore Eni di via Novara, ma anche per la sua partecipazione, insieme alla moglie Luisa, alle gare podistiche della Gamba d’Oro.

Tra l’altro, il 23 febbraio Claudia avrebbe compiuto gli anni. La giovane, nel marzo 2024, aveva deciso di togliersi la vita dopo essere stata profondamente segnata dalla morte improvvisa di un amico ventiquattrenne, stroncato nel sonno da un arresto cardiaco.

