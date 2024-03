Giovane travolta dal treno, dramma a Fontaneto d’Agogna. E’ accaduto nella serata di ieri, si teme possa essere stato un gesto volontario.

Giovane travolta dal treno, dramma a Fontaneto d’Agogna

Tragedia nella serata di ieri, venerdì 15 marzo, lungo i binari della tratta Borgomanero-Novara. Una giovane è stata travolta e ucciso dal treno all’altezza di Fontaneto d’Agogna.

Il treno era da poco partito da Borgomanero, ed è stato a lungo fermo nella zona dell’incidente. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ma per la ragazza non c’era più nulla da fare. In zona anche i carabinieri per i rilievi del caso, assieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco.

Ipotesi del gesto volontario

Non è ancora stata chiarita in modo esaustivo la dinamica del fatto. Viste le circostanze, si teme che possa trattarsi di un gesto volontario, anche se al momento non è esclusa nemmeno la disgrazia.

Foto d’archivio