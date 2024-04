Ghemme, è Mirko Barbavara il candidato che unisce le due opposizioni. Corre con lo schieramento “ViviAmo Ghemme insieme” nato dalla fusione dei gruppi di Corazza e Arlunno.

È Mirko Barbavara il candidato sindaco per lo schieramento “ViviAmo Ghemme Insieme”, che raggruppa le liste attualmente in opposizione, “Insieme per Ghemme”, guidata da Alfredo Corazza e “Futuro per Ghemme”, il cui leader è Eugenio Arlunno.

Barbavara si contenderà la fascia tricolore, per ora, con il sindaco uscente Davide Temporelli, che ha già annunciato la sua ricandidatura a capo della lista “Ripartiamo da Ghemme”.

Il passo indietro di Corazza e Arlunno

I due leader “storici” di Ghemme avevano annunciato qualche settimana fa l’intenzione di unire le proprie forze per il bene del paese, dichiarando però di non voler essere a guida della nuova squadra, preferendo mandare avanti un volto nuovo. Mirko Barbavara ha 46 anni, è ricercatore all’Istituto Guido Donegani di Novara e si occupa di energie rinnovabili, stoccaggi elettrici e termici, biocarburanti. Ed è definito dagli stessi estensori della lista “un candidato sindaco tra la gente”.

Chi c’è nella lista

Con lui in lista ci sono Roberto Ariatta, Eugenio Arlunno, Tamara Bonetto, Alfredo Corazza, Mirko Fontana, Angelo Putzu, Fabio Rovellotti, Margherita Russo, Katia Sebastiani, Cristiano Tara, Federica Uglioni, Pierluigi Zuin.

«Ghemme ha il potenziale per diventare un paese ricco di fermento – affermano i componenti di “ViviAmo Ghemme” -, anche attraverso le associazioni e le iniziative in cui l’amministrazione deve avere un ruolo di riferimento. Alcuni dei nostri candidati operano già attivamente in questi gruppi».

A breve il programma

«L’obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita del paese è di includere nelle scelte tutte le categorie e le fasce di età dei cittadini. Abbiamo elaborato i contenuti del nostro programma in modo attento e scrupoloso, ognuno mettendo a disposizione l’esperienza del proprio settore – aggiungono -. Sono tutti traguardi interconnessi e realizzabili nel breve e nel lungo termine, per rilanciare Ghemme a 360 gradi».

