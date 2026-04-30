Ghemme e Quarona tornano a incontrarsi nel segno della Beata. Il giorno clou della festa sarà domani, con gli eventi che uniranno le due comunità.

Ghemme e Quarona tornano a incontrarsi nel segno della Beata

Entra nel vivo a Ghemme la festa patronale dedicata alla Beata Panacea, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Dopo i primi momenti religiosi della scorsa settimana, il programma prosegue con un calendario fitto di celebrazioni, incontri e iniziative che accompagneranno fedeli e cittadini fino al 9 maggio.

Cuore delle celebrazioni sarà come da tradizione la giornata di domani, venerdì 1 maggio, quando ci sarà l’incontro con i pellegrini arrivati da Quarona. Ma già nei giorni scorsi si sono susseguite messe e momenti di preparazione spirituale con la partecipazione di sacerdoti provenienti da diverse parrocchie del territorio.

Il programma di celebrazioni e iniziative

Ecco i principali appuntamenti in programma da oggi in avanti:

Giovedì 30 aprile : messe serali alle 20.45 con diversi celebranti, tra cui don Salvatore Giangreco, don Simone Taglioretti e padre Marco Canali; giovedì anche confessioni in parrocchiale e celebrazioni pomeridiane, oltre ai primi vespri solenni con apertura ufficiale della festa

: messe serali alle 20.45 con diversi celebranti, tra cui don Salvatore Giangreco, don Simone Taglioretti e padre Marco Canali; giovedì anche confessioni in parrocchiale e celebrazioni pomeridiane, oltre ai primi vespri solenni con apertura ufficiale della festa Venerdì 1 maggio (giorno della patronale) : ore 6 messa mattutina ore 8 processione dell’accoglienza con il tradizionale incontro con i fedeli di Quarona ore 8.45 messa dei quaronesi allo scurolo ore 9.45 commiato alla Fontana della Beata e accoglienza dei pellegrini ore 11 solenne concelebrazione presieduta dal vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla nel pomeriggio vespri e messa conclusiva

: Sabato 2 maggio : concerto dei Piccoli Cantori di Milano, celebrazione eucaristica e inaugurazione del restauro dell’antiscurolo con evento musicale e letture storiche

: concerto dei Piccoli Cantori di Milano, celebrazione eucaristica e inaugurazione del restauro dell’antiscurolo con evento musicale e letture storiche Domenica 3 maggio : messa solenne con i giovani dell’Unità pastorale, concerto della Nuova Filarmonica Ghemmese e celebrazione serale

: messa solenne con i giovani dell’Unità pastorale, concerto della Nuova Filarmonica Ghemmese e celebrazione serale Lunedì 4 maggio : messa al cimitero in ricordo dei defunti

: messa al cimitero in ricordo dei defunti Mercoledì 6 maggio : incontro culturale dedicato alla Beata Panacea nel romanzo La Chimera di Sebastiano Vassalli

: incontro culturale dedicato alla Beata Panacea nel romanzo di Sabato 9 maggio (festa della Beatina): messa allo scurolo, rosario alla Fontana della Beata e concerto conclusivo della Nuova Filarmonica

Una festa della comunità

Accanto agli appuntamenti religiosi, non mancheranno momenti di aggregazione e tradizione, come la benedizione e distribuzione di pane e vino e la partecipazione della Milizia Tradizionale. Da non dimenticare poi che gli eventi del fine settimana si intrecciano con quelli della Mostra del Vino.

Un programma ricco e articolato che rinnova una devozione secolare e conferma la festa della Beata Panacea come uno degli eventi più identitari per la comunità di Ghemme.

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