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Ghemme e Quarona tornano a incontrarsi nel segno della Beata
Il giorno clou della festa sarà venerdì, con gli eventi che uniranno le due comunità.
Ghemme e Quarona tornano a incontrarsi nel segno della Beata. Il giorno clou della festa sarà domani, con gli eventi che uniranno le due comunità.
Ghemme e Quarona tornano a incontrarsi nel segno della Beata
Entra nel vivo a Ghemme la festa patronale dedicata alla Beata Panacea, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Dopo i primi momenti religiosi della scorsa settimana, il programma prosegue con un calendario fitto di celebrazioni, incontri e iniziative che accompagneranno fedeli e cittadini fino al 9 maggio.
Cuore delle celebrazioni sarà come da tradizione la giornata di domani, venerdì 1 maggio, quando ci sarà l’incontro con i pellegrini arrivati da Quarona. Ma già nei giorni scorsi si sono susseguite messe e momenti di preparazione spirituale con la partecipazione di sacerdoti provenienti da diverse parrocchie del territorio.
Il programma di celebrazioni e iniziative
Ecco i principali appuntamenti in programma da oggi in avanti:
- Giovedì 30 aprile: messe serali alle 20.45 con diversi celebranti, tra cui don Salvatore Giangreco, don Simone Taglioretti e padre Marco Canali; giovedì anche confessioni in parrocchiale e celebrazioni pomeridiane, oltre ai primi vespri solenni con apertura ufficiale della festa
- Venerdì 1 maggio (giorno della patronale):
- ore 6 messa mattutina
- ore 8 processione dell’accoglienza con il tradizionale incontro con i fedeli di Quarona
- ore 8.45 messa dei quaronesi allo scurolo
- ore 9.45 commiato alla Fontana della Beata e accoglienza dei pellegrini
- ore 11 solenne concelebrazione presieduta dal vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla
- nel pomeriggio vespri e messa conclusiva
- Sabato 2 maggio: concerto dei Piccoli Cantori di Milano, celebrazione eucaristica e inaugurazione del restauro dell’antiscurolo con evento musicale e letture storiche
- Domenica 3 maggio: messa solenne con i giovani dell’Unità pastorale, concerto della Nuova Filarmonica Ghemmese e celebrazione serale
- Lunedì 4 maggio: messa al cimitero in ricordo dei defunti
- Mercoledì 6 maggio: incontro culturale dedicato alla Beata Panacea nel romanzo La Chimera di Sebastiano Vassalli
- Sabato 9 maggio (festa della Beatina): messa allo scurolo, rosario alla Fontana della Beata e concerto conclusivo della Nuova Filarmonica
Una festa della comunità
Accanto agli appuntamenti religiosi, non mancheranno momenti di aggregazione e tradizione, come la benedizione e distribuzione di pane e vino e la partecipazione della Milizia Tradizionale. Da non dimenticare poi che gli eventi del fine settimana si intrecciano con quelli della Mostra del Vino.
Un programma ricco e articolato che rinnova una devozione secolare e conferma la festa della Beata Panacea come uno degli eventi più identitari per la comunità di Ghemme.
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