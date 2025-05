La Mostra del vino anima Ghemme: eventi e degustazioni fino a domenica. Un’iniziativa della Pro loco che propone anche arte e cultura.

Tra appuntamenti enogastronomici, mostre e conferenze, prosegue fino a domenica la “Mostra del vino di Ghemme Docg”. Inaugurata nel fine settimana, la manifestazione targata Pro loco è aperta tutti i giorni dalle 11 alle 23, tranne nella giornata conclusiva, in cui i cancelli chiuderanno alle 20.

Gli appassionati dei grandi vini del territorio potranno degustare le principali etichette dei produttori ghemmesi, che saranno presenti a turno ogni sera con i loro prodotti. A cura dell’associazione “Noi del Castello” è inoltre aperto in piazza Castello, accanto alla chiesa di San Rocco, il banco di beneficenza.

Anche musica, incontri e mostre

Le degustazioni saranno accompagnate dalla musica. Oggi, giovedì 1 maggio, si potrà ascoltare la musica folk degli “Al Cash Project” mentre domani sarà la volta delle proposte revival anni ’70, ’80 e ’90 di “Radio Space Music”. Sabato Franco Ruga intratterrà i presenti con la sua chitarra.

Sono poi stati organizzati da diverse associazioni incontri e mostre. Sempre oggi alle 16 nel cortile Revelant di via Interno Castello si terrà l’incontro “L’immagine di Panacea dalle origini ai giorni nostri”, con il parroco don Damiano Pomi e Matteo Calderaro, autore di una nuova effigie della Beata. In caso di maltempo, l’evento sarà spostato in parrocchiale. Nella sala consiliare di via Roma è aperta la mostra fotografica “La Crociata enologica”, che presenta paesaggi e genti del vino, fotografate da Mario Finotti, visitabile fino a domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

All’oratorio “Beata Panacea” di via Marino Del Grande è aperta fino a lunedì 5 anche l’esposizione “Visione e gestualità”, percorso fotografico di Antonio Di Bari, a cura di Eugenio Milani e Stefano Maulini. Orari di vista dalle 14 alle 18, giovedì e venerdì anche dalle 10 alle 12. A palazzo Gallarati, in piazza Castello, l’associazione “Segni d’Arte” condivide l’iniziativa di “CivitArte” di Cavaglio d’Agogna per l’80mo anniversario della Liberazione “Libertà attraverso la poesia di Paul Éluard”, aperta da oggi a domenica dalle 15 alle 19.

E tanto spazio all’arte

La scuola “Segni d’Arte” propone invece, alla biblioteca civica di via Quintino Sella 6 la mostra “Materia nell’ombra”, che esplora il tema della materia e della sua percezione attraverso l’ombra, presentando una serie di opere inedite realizzate con tecniche miste. Apertura dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19; sabato solo al pomeriggio. Nello spazio espositivo dell’Antica Trattoria Massetta, in via Novara 75, sarà inoltre inaugurata oggi alle 17 la mostra “Memoria blu” di Alessandra Tria, aperta fino al 6 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, con possibilità di visite organizzate contattando il numero 351.3366.366.

