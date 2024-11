Ghemme, la strada sprofonda e si apre una voragine in via Lucca. L’area è stata transennata, in corso le prime verifiche per capire come procedere.

Ghemme, la strada sprofonda e si apre una voragine in via Lucca

Una profonda voragine si è aperta in via Gaudenzio Lucca a Ghemme, in prossimità del ponte della Roggia Canturina e in via Lungo Mora Superiore. Sotto la sede stradale l’acqua uscita non si sa da dove ha letteralmente fatto il vuoto, finché ha ceduto anche l’asfalto, provocando una buca di notevoli dimensioni.

L’amministrazione comunale, anche tramite un annuncio sulla propria pagina social, ha transennato l’area pericolosa, imponendo il divieto di transito.

Verifiche in corso

Intanto sono partite le prime verifiche. Occorrerà capire l’entità del problema e la sua origine, prima di definire un piano di interventi che possa rimettere in sicurezza il tratto di strada.

