Ghemme premia le associazioni che hanno fatto grande l’evento della Beata

Premiate le associazioni ghemmesi che a settembre hanno contribuito alle celebrazioni per la proclamazione della Beata Panacea Patrona della Valsesia. L’assegnazione dei riconoscimenti si è tenuta durante il concerto di fine anno della Nuova Filarmonica Ghemmese.

Gli attestati sono andati al “Brutal Trail”, al Cai di Ghemme, a “Carnevalspettacolo”, al “Chèrnuvée dé Ghèm”, a “Noi del Castello”, alla “Nuova Filarmonica Ghemmese”, all’oratorio, alla Pro loco, ai Rancieri e a “Teatromalìa”. Per realizzare le iniziative della Beata, durate più di una settimana e organizzate da Comune e parrocchia, i volontari si erano messi all’opera, contribuendo al successo dell’iniziativa.

Il contributo delle associazioni

In occasione dei festeggiamenti per la Beata la “Brutal Trail” aveva organizzato la fiaccolata da Quarona a Ghemme, dando il via ai festeggiamenti. L’oratorio la mostra “Facciamo la pace” e seguito un laboratorio insieme alla comunità di Sant’Egidio. La Pro loco aveva allestito un apericena a palazzo Gallarati. “Teatromalìa” aveva messo in scena la vita della Beata Panacea. “Noi del Castello” aveva proposto un “Happy coffee” nella via Interno Castello e curato la proiezione del filmato “Panasìa”. Infine “Carnevalspettacolo” aveva allestito una lettura animata per teatro di burattini della vita ottocentesca della Beata Panacea.

Oltre che alle associazioni l’amministrazione comunale, durante il concerto di fine anno ha consegnato un attestato al parroco don Damiano Pomi per aver promosso questo evento, elevando a protettrice di tutta la Valle la figura della pastorella martire valsesiana. Il culto della Beata è condiviso con la comunità quaronese, dove la giovane visse la sua breve vita e dove trovò la morte. I suoi resti sono conservati nello scurolo antonelliano all’interno della parrocchiale ghemmese.

Un concerto di alto livello

L’ensemble musicale cittadino ha offerto un concerto con brani originali per banda, musiche natalizie come “Christmas Serenade”, un’aria dall’opera “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini, e una fantasia tratta dalla serie cinematografica di “Jurassic Park”, a trent’anni dall’uscita del primo film.