A Ghemme una “Rosa blu” per le donne vittime di violenza. Attivata una rete di aiuto con punto di ascolto. Ora si vuole costituire una vera associazione.

A Ghemme una “Rosa blu” per le donne vittime di violenza

ll progetto “La rosa blu” ideato da Sabrina Guastella per aiutare le donne vittime di violenza è stato presentato a Ghemme assieme a istituzioni e forze dell’ordine, che hanno dato il proprio assenso a un’iniziativa fondamentale per tante donne che potranno ricorrere all’iniziativa per un aiuto concreto.

«Sono molto contenta della risposta delle autorità, che mi hanno dato il proprio appoggio», afferma l’ideatrice de “La rosa blu”. All’incontro erano presenti l’agente municipale Anna Assi, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Arona, Salvatore Pulito, il rappresentante della tenenza di Borgomanero, Orazio Salanitro e un esponente dell’Arma ghemmese. Nel suo intervento, il consigliere provinciale alle pari opportunità Marina Grassani ha confermato il proprio appoggio, mentre il sindaco Mirko Barbavara e l’assessore Federica Uglioni hanno parlato dell’opportunità per le donne che vorranno uscire dalla loro situazione.

Un punto di ascolto

A questo scopo il Comune offrirà spazi “neutrali” dove poterle incontrare. «Con il supporto della cooperativa Irene di Borgomanero, che da tempo si occupa di tematiche simili, offriamo un punto di ascolto per arrivare a trovare delle soluzioni».

Guastella, che sta seguendo dei corsi appositi per poter affrontare almeno inizialmente le situazioni che le si potranno presentare, intende però costituire presto un’associazione. «In questa fase, oltre alla preparazione personale, mi sto rivolgendo a dei professionisti per capire come affrontare l’iter necessario per fondare la mia associazione, con la quale vorrò spingermi anche al di là del territorio ghemmese – conferma -. Questa prima presentazione è stata fondamentale per farmi conoscere alle varie realtà del paese, ma seguiranno altri incontri, a partire dalla serata musicale con tributo a Ligabue che si svolgerà a Ghemme il 16 maggio, alla quale invito fin d’ora tutta la cittadinanza a partecipare».

In attesa della costituzione della nuova associazione, chi intende contattare “La rosa blu” di Sabrina Guastella può farlo rivolgendosi al Comune, all’indirizzo email sabry.gst@gmail.com o, ancora, accedendo all’omonima pagina di TikTok.

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