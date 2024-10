Giovane reagisce a un controllo dei carabinieri: arrestato a Carpignano. E’ stato bloccato dai militari dopo una breve colluttazione.

E’ finita nel peggiore dei modi una vicenda di cui si è reso protagonista un 26enne biellese, finito arrestato. L’episodio risale a una decina di giorni fa. Come racconta Prima Novara, tutto è successo nei pressi della stazione ferroviaria di Carpignano Sesia. Qui i carabinieri della compagnia di Novara erano impegnati in un servizio finalizzato al contrasto e alla prevenzione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto nelle vicine aree boschive. E hanno fermato il giovane, residente in provincia di Biella.

Il tentativo di controllo, la reazione e il tentativo di fuga

I militari dell’Arma, insospettiti dalla presenza del giovane, lo avrebbero avvicinato per identificarlo, ma lui si sarebbe opposto con veemenza al controllo, dando vita a una breve colluttazione per provare a garantirsi la fuga.

Tentativo fallito: il 26enne è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dell’udienza di convalida, svoltasi nei giorni successivi, il magistrato ha convalidato l’arresto e liberato l’indagato, notificandogli anche il foglio di via obbligatorio della durata di due anni.

Foto d’archivio

