Il Borgomanerese ricorda Angelo Comoli, organista e fisarmonicista

Sono state celebrate nei giorni scorsi le esequie per Angelo Comoli, personaggio conosciuto e benvoluto in tutta la zona di Borgomanero e dintorni. Moltissime le persone che hanno voluto essere presenti a Briga per salutare uno storico musicista. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

Era l’anima del gruppo folcloristico Mottarone, dove suonava la fisarmonica, e del coro di Briga, dove suonava invece l’organo della chiesa. «Sabato eravamo ancora a suonare ad Armeno – spiega la moglie, Giuseppina, che condivideva con Angelo la passione e l’amore per la musica e il canto – per un evento con i cuochi, e al giorno dopo ha suonato ancora in chiesa. La sua musica l’ha accompagnato fino alla fine».

Suonava nelle case di riposo

E’ mancato all’ospedale di Novara, aveva 84 anni. «La musica lo accompagnava da sempre – continua il racconto della moglie Giuse – si era diplomato in fisarmonica e organo, e andavamo sempre in giro a suonare, anche nelle case di riposo della zona. Era una persona gentile: aveva un carattere semplice e umile, ed era di poche parole, si faceva voler bene». Da tempo era in pensione, dopo aver lavorato all’Ombrellificio Moia e poi come operaio alla Fasani.

Il ricordo dalla comunità di Briga

Un ricordo del musicista arriva dalla comunità brighese «Angelo si può dire mi abbia insegnato a suonare l’organo della parrocchia – spiega Stefano Berardino – fino al catechismo lo vedevo sempre suonare in chiesa e mi incuriosiva molto. Era sempre disponibile e parlava con la musica».

Comoli era nato e cresciuto a Briga Novarese, ma in tutta l’alta provincia di Novara era molto conosciuto assieme alla moglie proprio per la sua attività musicale. Spesso collaborava anche con il gruppo Myosotis della Valle Strona, dove rappresentava il gruppo folcloristico Mottarone, che ha voluto ricordarlo come «Un amico oltre che un musicista», nel messaggio di condoglianze condiviso.

Comoli lascia oltre alla moglie Giuseppina, i figli Massimo e Lorenzo, le nuore Edi ed Evelin e il piccolo Leonardo, oltre ai parenti e ai moltissimi amici che difficilmente lo dimenticheranno.

