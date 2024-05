Il “padre” di Lupo Alberto ospite a Ghemme per il Social Comics. Guido “Silver” Silvestri parteciperà alla rassegna di fumetti che si terrà domenica al parco Gianoli.

Il “padre” di Lupo Alberto ospite a Ghemme per il Social Comics

Silver, alias Guido Silvestri, il “papà” di Lupo Alberto, sarà a Ghemme. Il famoso disegnatore, cittadino onorario del paese, sarà infatti l’ospite d’onore del primo Social Comics che si terrà domenica al parco Gianoli. L’iniziativa si deve a diverse associazioni, con la progettazione dei ragazzi di Made in Ghemme e l’organizzazione di Vedogiovane di Borgomanero.

L’evento è stato realizzato concretamente grazie a fondi ottenuti dalla partecipazione ad un bando per le politiche della famiglia, a cui il Comune di Ghemme ha partecipato.

Una fiera dedicata ai fumetti

In pratica si tratta di una fiera dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi e ai videogiochi, calata però in una realtà piccola come quella di Ghemme. Oltre a Made in Ghemme, che si è avvalso dell’aiuto di CreativeComics di Torino, vi prenderanno parte l’associazione Itaca, il Ciss di Borgomanero, il Monfreestyle di Casale Monferrato, centro gemello del Made in Ghemme, e ancora da altri gruppi, tra cui la Radio in Fiore sempre di Casale, composta da ragazzi con disabilità, che trasmetterà in streaming l’evento.

Nell’ambito del Social Comics ghemmese ci sarà un’area Lego dedicata ai bambini e arriveranno cosplayer da Torino.Tra i partecipanti ci saranno anche gli ideatori di Capitan Novara.

Una vetrina per il paese

Un altro scopo della giornata è quello di rilanciare il territorio dal punto di vista turistico, proponendo un evento totalmente gratuito e innovativo e, al tempo stesso, recuperare e far conoscere la storia del fumetto ghemmese.

Negli anni Novanta Carnevalspettacolo, che parteciperà al Social Comics di giugno, aveva invitato in paese alcuni fumettisti storici, tra cui Altan, Mordillo, Jacovitti e Silver. Da mesi i giovani di Made in Ghemme stanno preparando questa manifestazione, un evento unico in tutto il Piemonte. Gli organizzatori invitano, perciò, tutti a partecipare a quest’iniziativa, grandi e piccoli, che si svolgerà il giorno della Festa della Repubblica.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook