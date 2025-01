Imbrattati specchi e segnalazioni turistiche a Ghemme. Vandali in azione nei giorni scorsi, poi il danno è stato sistemato.

Imbrattati specchi e segnalazioni turistiche a Ghemme

Blitz di persone poco civili a Ghemme l’altra settimana. Armati di vernice rossa, i soliti “idioti” hanno deciso di imbrattare i cartelloni informativi delle attrazioni storiche del paese situati in centro, a cominciare da quello sulla nascita dell’antico nucleo di villaggi agrari degli Agamini, da cui sorse l’abitato ghemmese.

Sono cartelli posizionati anni fa dal Comune, che hanno previsto delle spese. Gli autori del misfatto hanno però sporcato anche diversi specchi che agevolano le uscite dei veicoli sulle strade. I cartelloni e gli specchi sono già stati in parte ripristinati, oltre che per il decoro soprattutto per la sicurezza della viabilità stradale.

