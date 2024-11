In taxi per comprare droga: destinazione Ghemme. Arrestato un 36enne diretto alla “piazza dello spaccio” ai margini della Valsesia.

In taxi per comprare droga: destinazione Ghemme

Lo spaccio di droga nei boschi di Ghemme arriva addirittura a essere conosciuto nella zona di Ivrea. Di recente infatti un uomo agli arresti domiciliari è partito in piena notte da Ivrea in taxi per raggiungere i boschi i Ghemme per acquistare la sostanza stupefacente. Una viaggio di un’ora e mezza che non ha intimorito l’uomo, neppure il rischio di essere scoperto fuori casa.

Ma l’area è costantemente monitorata dalle forze dell’ordine. Tanto è vero che una pattuglia dei carabinieri di Romagnano in transito ha notato il taxi fermo a bordo strada, proprio ai margini della vegetazione.

LEGGI ANCHE: Droga per tutti a Fontaneto d’Agogna: bazar dello spaccio alle porte della Valsesia

Arresto dai carabinieri

Era notte fonda e i militari hanno deciso di procedere a un controllo. All’improvviso dalla boscaglia è comparso un uomo con addosso i pacchetti di droga. Si tratta di un 36enne biellese ma domiciliato a Ivrea. E’ stato subito arrestato, deve rispondere di evasione, ma anche di detenzione ai fini dello spaccio.

Il 36enne aveva già precedenti per fatti analoghi, da poco aveva perso il lavoro in un supermercato e tra l’altro aveva ricevuto una ordinanza di arresti domiciliari. Non avrebbe quindi per nessun motivo lasciare la propria abitazione. E invece ha noleggiato un’auto con conducente e si è fatto accompagnare fino a Ghemme, soltanto all’ultimo avrebbe detto all’autista di recarsi nell’area boschiva dove lo attendeva il pusher e di aspettarlo mentre lui e andato a contrattare e ad acquistare la droga.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook