Un incendio ha interessato prima dell’alba di oggi, mercoledì 18 novembre, il tetto di un casolare di due piani a Borgomanero. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Borgomanero e Romagnano e della centrale di Novara. La complessità dell’intervento ha richiesto anche il carro aria, impiegato per ricaricare direttamente sul luogo dell’emergenza le bombole degli autorespiratori.

Le fiamme hanno devastato il tetto del casolare

L’incendio si è sviluppato nella parte superiore di un casolare composto da due piani fuori terra. Le informazioni diffuse dai vigili del fuoco indicano che le fiamme hanno interessato la copertura dell’edificio, rendendo necessario un intervento sul tetto. Non sono stati comunicati, per il momento, ulteriori particolari sull’origine del rogo o sulle condizioni della struttura.

Operare su una copertura presenta difficoltà differenti rispetto a un incendio al livello del terreno: i soccorritori devono raggiungere le zone coinvolte e utilizzare le attrezzature necessarie a proteggersi. Nel caso di Borgomanero, la situazione ha richiesto uno spiegamento di mezzi e personale provenienti da più sedi dei vigili del fuoco. Solo ieri un incendio si era sviluppato a Vercelli, in un negozio di ferramenta.

In azione le squadre di Borgomanero, Romagnano e Novara

Per affrontare l’emergenza sono state chiamate le squadre dei distaccamenti di Borgomanero e Romagnano, alle quali si sono aggiunti i soccorritori della centrale di Novara. Tre sedi coinvolte per fronteggiare l’incendio, in un’operazione che ha richiesto un’organizzazione articolata. È quanto emerge dalla comunicazione diffusa dai vigili del fuoco sull’intervento.

La presenza di personale proveniente da più distaccamenti è uno degli elementi che descrivono la complessità del soccorso. Il lavoro delle squadre si è concentrato sul casolare e sul tetto interessato dal rogo. Nel resoconto iniziale non vengono indicati l’orario di inizio dell’emergenza né eventuali conseguenze per gli occupanti dell’edificio.

Necessario anche il carro aria per gli autorespiratori

Per garantire il ricambio degli autorespiratori utilizzati durante le operazioni, dalla centrale di Novara è stato inviato anche un carro aria. Il mezzo consente di ricaricare sul posto le bombole degli apparati respiratori, evitando che la disponibilità di aria diventi un limite durante gli interventi più impegnativi.

Gli autorespiratori permettono ai vigili del fuoco di lavorare con una riserva d’aria indipendente dall’ambiente circostante, una protezione fondamentale in presenza di fumo. La ricarica immediata permette un pronto ricambio delle bombole, come richiesto dall’operazione di Borgomanero. Restano ancora da precisare le cause dell’incendio e il bilancio dei danni.

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