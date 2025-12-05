Incidente a Boca, auto abbatte un palo della luce. LE FOTO

Incidente a Boca, auto abbatte un palo della luce. Una Nissan è uscita di strada lungo via Partigiani, non sono stati coinvolti altri veicoli.

Incidente a Boca, auto abbatte un palo della luce

Rocambolesca uscita di strada nella mattinata di ieri, giovedì 4 dicembre, in centro a Boca. Una Nissan Qashqai stava percorrendo via Partigiani, quando per cause non ancoera rese note il conducente ha perso il controllo. La vettura ha sbandato, è salita sul marciapiede e ha impattato violentemente contro la recinzione di un giardinetto privato e contro un palo della luce.

Il palo si è piegato ed è finito contro il balcone della casa collocata dietro il lampione.

In azione i soccorritori

Per fortuna non ci sono stati feriti. La vettura è stata invece pesantemente danneggiata e ha dovuto essere portata via con il carro-attrezzi. Sul posto anche le forze dell’ordine per definire con precisione la dinamica dell’episodio.

