La fortuna bussa a Borgomanero: 200mila euro vinti con una giocata da 3 euro

Un colpo di fortuna che difficilmente potrà dimenticare. Una cliente abituale dell’edicola ricevitoria di via Arona, a Borgomanero, ha acquistato un “gratta e vinci” da 3 euro insieme al suo solito giornale, e ha scoperto di aver vinto ben 200mila euro.

La vincita è avvenuta nei giorni scorsi, ma la notizia si è rapidamente diffusa in città. A confermare l’evento è Monica Rastelli, titolare dell’edicola, che ha commentato con emozione l’episodio, congratulandosi per il bel colpo del suo cliente.

Come accennato, il biglietto fortunato appartiene alla serie dei “gratta e vinci” da 3 euro, una delle fasce più popolari per i giocatori occasionali. E questa volta, la sorte ha deciso di premiare una giocata modesta con un premio da capogiro.

Un momento di felicità condiviso

La ricevitoria di via Arona è da anni un punto di riferimento per gli abitanti della zona, e non è la prima volta che regala una vincita importante, ma questa cifra rappresenta sicuramente uno dei premi più alti mai registrati qui.

Il fatto che la vincitrice sia una cliente abituale rende l’evento ancora più speciale per i titolari e per tutta la comunità locale.

