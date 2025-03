Una famiglia vince due milioni di euro con “Turista per sempre”. Colpo grosso a Ispra, centro di fronte ad Arona sul Lago Maggiore.

Una vincita da due milioni di euro col gratta e vinci versione “Turista per sempre”. E’ stata centrata nei giorni scorsi a Ispra, cittadina sul Lago Maggiore di fronte ad Arona. Lo riportano i colleghi de La Prealpina.

Da ricordare che con “Turista per sempre” il vincitore si aggiudica 300mila euro subito, quindi una rendita mensile di 6mila euro per i prossimi 20 anni e un bonus finale di 100mila euro. Insomma, una cifra che assicura un futuro serenom per vent’anni come minimo, ma anche di più se il fortunato sa gestire i soldi con un minimo di oculatezza. La fortuna ha bussato alla tabaccheria Alex nel centro di Ispra. È una famiglia – marito, moglie e due figli – la beneficiaria.

