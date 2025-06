La nuova tangenziale subito presa d’assalto dai turisti del weekend. La variante di Romagnano è stata immediatamente apprezzata da chi è salito in Valsesia usando la A26.

La nuova tangenziale di Romagnano è stata subito presa d’assalto nel fine settimana. Una piacevole sorpresa per i turisti diretti in Valsesia all’uscita del casello Romagnano-Ghemme sulla A26 nel trovarsi proprio di fronte il nuovo collegamento che supera tutto il paese per collegarsi al primo lotto alla Mauletta. Un bel risparmio di tempo.

Apprezzato il nuovo tratto anche dagli automobilisti e dalle aziende del territorio che ora possono risparmiare un po’ di tempo nel raggiungere la A26. Come è noto, venerdì c’è stato il taglio del nastro.

Soddisfazione della Provincia

«L’amministrazione provinciale consegna alla comunità e al territorio un’infrastruttura strategica. Un’opera terminata che ci consentirà di rispondere positivamente alle istanze di cittadini e realtà produttive locali e non. Un’arteria che velocizzerà e renderà più sicuri i collegamenti, decongestionando il traffico veicolare e abbassando i livelli delle emissioni». Queste le dichiarazioni del vicepresidente della Provincia di Novara Andrea Crivelli e del consigliere delegato ai Lavori pubblici dell’area sud-ovest Lido Beltrame.

Presenti molti amministratori valsesiani al taglio del nastro, tra cui il presidente dell’Unione montana Francesco Pietrasanta. «Un’opera strategica per la Valsesia che migliora traffico e collegamenti verso l’autostrada e le città. Importante per imprese, cittadini, turismo e servizi. Il buon governo del centro destra nello Stato, nella Regione, nelle Provincie e sul territorio ha portato allo sblocco e al completamento di questa infrastruttura attesa da tempo».

