L’Avis di Ghemme e Sizzano festeggia i 40 anni e premia i benemeriti

Importante evento celebrativo per i volontari del sangue della sezione Avis Ghemme e Sizzano, che l’altro settimana ha festeggiato i 40 anni della fondazione, premiando i volontari che hanno raggiunto numeri importanti di donazioni.

Sabato sera i soci dell’Avis hanno partecipato alla celebrazione della messa nella chiesa di Sizzano e domenica alle 10 nella chiesa parrocchiale di Ghemme, dove il parroco don Damiano Pomi ha speso parole molto belle, di fronte agli stendardi sezionali schierati.

I labari delle sezioni vicine

«Con il nostro labaro erano presenti anche quelli di Carpignano, Romagnano e Cameri, ai quali si sono uniti quello Provinciale di Novara, portato dal presidente Claudio Magnaghi, e quelli dei Comuni di Ghemme, con il sindaco Mirko Barbavara, e Sizzano, con il consigliere Maria Teresa Maggiore – ricorda il presidente sezionale Alessandro Marabelli -. La festa è proseguita al ristorante “La Giara” di Romagnano dove, dopo l’arrivo di tutti gli invitati, sono stati pronunciati i discorsi di benvenuto e ringraziamento».

Marabelli ha fatto gli onori di casa, ringraziando i donatori presenti e passati, per aver reso possibile raggiungere i 40 anni di presenza sul territorio. «Ho ricordato l’importanza del dono del sangue, annunciando che tra breve, grazie al camper regionale attrezzato, si potrà donare a Ghemme anche il plasma – afferma il presidente sezionale -. Ho ringraziato sopratutto le donne, perché il loro numero è in aumento rispetto agli uomini; e le autorità presenti, per la sinergia e la complicità che si è creata in questi anni».

I volontari premiati

Dopo i saluti sono state effettuate le premiazioni. Per le otto donazioni: Paolo Basso, Giulia Di Canto, Carmelo Ricciardo, Lilia Lazaruk, Martina Leonardi, Fausto Arrigoni, Enrico Gambarini, Andrea Zanetta, Mauro Pupino. Per le 16 donazioni, Domenico Franzini, Antonella Rasario, Cinzia Renolfi, Edoardo Fontaneto, Cristian Costa, Andrea Luca, Andrea Sarneto, Maurizio Migliorini, Lorenzo Corazza, Monica Travaglini, Mattia Quarna.

Per 24 donazioni, Emanuela Calabretta, Gianmario Lazzarin, Mauro Lucca, Roberto Quaglia, Gabriele Franzini, Michela Comero, Marco Paganotti, Francesco Zennaro, Fausto Ferro, Erik Valsesia, Adriano Furian. Sono giunti a 40 donazioni, Maurizio Bonassi, Enzio Cura Curà, Alessandro Morotti, Stefano Scalabrini, Enzo Fiandaca, Gianfranco Fontana, Enrico Farci, Fabio Lucca.

Per le 50 donazioni, Alessandro Marabelli, Loreno Artoni, Mauro Valsesia, Fabio Costa. Per le 100 donazioni, Nicola Palmieri e Mauro Randetti. Al termine dell’assegnazione si è svolto il pranzo, al termine del quale è stata tagliata la torta commemorativa.

