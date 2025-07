L’intelligenza artificiale nel tessile: Romagnano premia due giovani imprenditori

Oltre alla squadra romagnanese vincitrice di “Paesi in gioco”, il riconoscimento è andato anche a Francesco Mascarana e Mirko Agarla, fondatori della startup tessile “BrainTex srl”, basata sull’intelligenza artificiale. La cerimonia si è svolta domenica sera durante il tradizionale concerto della banda cittadina.

Sulla pergamena si legge: «Per il brillante spirito innovativo che ha portato a fondare, insieme ad altri giovani, una startup a sostegno dell’imprenditorialità. Grazie perché il percorso fatto di impegno, costanza, spirito innovativo e coraggio nel guardare al futuro rappresenta un esempio per tutti i giovani della nostra comunità».

Come funziona BrainTex

“BrainTex” è il sistema innovativo premiato dal Comune: automatizza il controllo degli errori nel tessile grazie all’intelligenza artificiale. A fondarlo, Mirko Agarla, 29 anni, informatico con dottorato in AI, e Francesco Mascarana, 29enne laureato in management.

«Un’amica ci raccontava della stanchezza agli occhi dovuta al controllo qualità – spiega Agarla –. Da lì l’idea di creare un sistema di supporto lungo la filiera».

BrainTex sfrutta le competenze del team e un percorso formativo che ha dato il via al progetto. «Dopo le prime sperimentazioni, il sistema è stato apprezzato da diversi imprenditori. Siamo fieri di aver creato un’impresa innovativa nel nostro territorio – aggiunge –. È una sfida che affrontiamo con grande energia».

Un grazie da parte di tutta la comunità

«Anche da parte mia non posso far altro che ringraziare ed essere onorato di aver ricevuto il riconoscimento da parte del Comune, che ha fatto conoscere la nostra realtà a tutto il paese – aggiunge Mascarana -. Stiamo cercando di costruire qualcosa per noi e per il nostro paese, e daremo il massimo per continuare e meritarci nel tempo la stima che ci è stata dimostrata».