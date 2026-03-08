Luisa Arienta, spettacolo europeo nel powerlifting. Per la sportiva di Romagnano un oro assoluto e tre record.

Luisa Arienta, spettacolo europeo nel powerlifting

Grande risultato per la Valseia agli European Master Classic Championship di powerlifting, il massimo appuntamento continentale per la categoria master, che si sono svolti di recente a Oulu, in Finlandia. Nella categoria M2 (50-59 anni) fino a 52 chilogrammi di peso corporeo, Luisa Arienta di Romagnano ha disputato una gara impeccabile, chiusa con nove prove valide su nove, nuovi record europei e italiani e la vittoria assoluta di categoria.

La competizione si è aperta con una progressione perfetta nello squat: 125, 130 e 135 chilogrammi. Tutte e tre le alzate hanno prima eguagliato e poi migliorato il record europeo e quello italiano, indirizzando subito la gara.

Le altre gare

In panca piana Arienta ha sollevato 47,5, 52,5 e 55 chilogrammi, completando altre tre prove valide. Una prestazione gestita con grande lucidità, anche alla luce di un rallentamento nella preparazione causato da un infortunio alla spalla destra, che ha imposto scelte prudenti senza però compromettere il risultato finale.

Nello stacco da terra è arrivata un’altra serie di primati: 152,5 chilogrammi (record europeo), 158 chilogrammi (record europeo e italiano) e 163 chilogrammi (nuovo record europeo e italiano). Il totale di 353 chilogrammi ha fissato il nuovo record europeo e italiano di categoria, valendo l’oro nello squat, l’oro nello stacco e l’oro nel totale. A questo si è aggiunto anche il primo posto assoluto Master 2, riconoscimento assegnato all’atleta con il punteggio IPF più alto tra tutte le concorrenti della categoria.

Una grande carriera

Le convocazioni internazionali arrivano attraverso la Federazione Italiana Powerlifting, sulla base dei risultati ottenuti nei campionati nazionali. Nel 2024 e nel 2025 Luisa Arienta aveva già conquistato il secondo posto ai Campionati Italiani. Nel 2024, ancora nella categoria M1, aveva inoltre stabilito il record italiano di stacco con 168,5 chilogrammi. Il 2025 è stato l’ultimo anno in M1 e proprio grazie al totale raggiunto è arrivata la qualificazione agli Europei nella nuova categoria M2.

«È una soddisfazione enorme», commenta Luisa Arienta. «Rappresentare l’Italia in uno sport di nicchia come il powerlifting è un onore. Ma lo è ancora di più rappresentare le donne italiane anche in età adulta, dimostrando che si può essere competitive e ambiziose a qualsiasi età».

