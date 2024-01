Malore in auto, il Sacro Cuore perde suor Regina Mjandwi. La religiosa era stata madre superiora a Romagnano, aveva 67 anni.

Stava tornando al Sacro Cuore di Novara dopo aver fatto la spesa per i poveri. Era in auto in corso Vercelli quando improvvisamente si è sentita male. Si è accasciata sul volante, mentre l’auto proseguiva la sua corsa per qualche metro, per fortuna senza scontrarsi con altri veicoli. Suor Regina Mjandwi non ce l’ha fatta: ha cessato di vivere all’ospedale Maggiore nella giornata di ieri, sabato 20 gennaio, due giorni dopo il malore che l’aveva colpita giovedì.

Il ricordo della madre della congregazione

E’ lutto in tutto il Novarese per la scomparsa della religiosa. «Suor Regina lascia un grande vuoto nella nostra comunità. Aveva il compito di accogliere all’ingresso dell’istituto i bimbi come anche le famiglie, gli ospiti e i poveri. La sua caratteristica che, oggi tutti ricordano, è quella di una grande dolcezza. La conoscevano tutti».

Così la ricorda suor Samuela Ferrari, madre generale della Congregazione delle Sorelle della Carità con sede a Novara sui media della Stampa Diocesana.

Era stata superiora a Romagnano

Originaria del Burundi, madre Regina era nel Sacro Cuore dal 1978. In passato era stata superiora nella sede di Romagnano, dove il Sacro Cuore è una realtà importante e significativa per la vita della comunità.

Maggiori particolari domani su Notizia Oggi