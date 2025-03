Maltrattava la compagna disabile, condannato a due anni. Insulti e vessazioni quotidiane, una vita di inferno per una giovane donna.

Maltrattava la compagna disabile, condannato a due anni

Continui maltrattamenti ai danni della compagna disabile. Un 40enne di Borgomanero alla fine è stato condannato dal tribunale a due anni di reclusione. Il collegio giudicante ha concesso all’imputato la sospensione condizionale della pena, ma solo se supererà positivamente un percorso di recupero. Dovrà comunque risarcire le parti civili.

I fatti risalgono al periodo che va dal 2021 al 2024, al termine del quale la donna trovò la forza di denunciare le vessazioni subite dal compagno. Una situazione non più sopportabile. La denuncia era scattata nei confronti del compagno, un 40enne residente a Borgomanero. La vittima è residente in Lombardia.

LEGGI ANCHE: Madre e figlia riempite di botte per l’affitto in ritardo

Insulti e anhe botte

Nel capo di imputazione si parla di insulti giornalieri che l’uomo proferiva nei confronti della donna, ma anche botte e maltrattamenti di ogni tipo. Molti gli episodi avvenuti davanti anche alla figlioletta di pochi anni.

Durante i tre anni da incubo la donna aveva tentato anche di allontanarsi dall’uomo violento, nel tentativo forse di trovare un po’ di serenità. Ma alla fine ritornava sempre a casa e ricominciavano i maltrattamenti. Nel marzo di un anno fa poi non ha più retto e ha raccontato tutto. I maltrattamenti andavano dai calci ai pugni, alle minacce. E addirittura anche morsi.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook