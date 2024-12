Niente tangenziale sotto l’albero: a Romagnano il freno della burocrazia. Manca ancora il passaggio dell’opera tra Anas e Provincia di Novara: passeranno dei mesi.

Niente tangenziale sotto l’albero: a Romagnano il freno della burocrazia

Niente regalo sotto l’albero per la tangenziale di Romagnano. Fino a pochi mesi fa le previsioni parlavano dell’apertura dell’opera di collegamento per la fine dell’anno, ma non sarà così.

«E’ vero – conferma il sindaco di Romagnano Alessandro Carini – i lavori sono pressoché terminati, ma manca ancora la parte burocratica di passaggio tra Anas e Provincia di Novara. All’appello mancano anche alcuni lavori alle strade laterali».

Servirà ancora quale mese

Difficile dare una tempistica. Occorre effettuare un sopralluogo dell’opera completa. Romagnano in particolare ha chiesto particolare attenzione per le stradine laterali di accesso. Poi ci sarà la parte burocratica per il passaggio dell’opera da un ente all’altro. Si spera che nei primi mesi del 2025 si possa arrivare al taglio del nastro e all’apertura.

Carini ribadisce l’importanza dell’opera: «E’ una delle opere più attese e importanti per la bassa Valsesia, ma anche per il paese di Romagnano. Per noi è una vera e propria sfida». Anche il presidente della Provincia Federico Binatti parla di una vera sfida: «L’opera è strategica sia per razionalizzare il traffico interessato alle attività produttive e turistiche della Valsesia sia come raccordo della valle con la Pedemontana, attraverso il casello di Ghemme-Romagnano sulla A26».

Tre chilometri di strada attesi da dieci anni

Il nuovo tracciato avrà complessivamente una lunghezza di circa tre chilometri per un’unica tangenziale esterna agli abitati di Romagnano-Prato Sesia-Grignasco, suddivisa in tre tronchi distinti con punto d’unione sulla strada statale 142 Biellese e che si estenderà da una rotonda all’incrocio della Strada statale 299 della Valsesia, con lo svincolo dell’autostrada A26 fino ad una rotonda esterna a Grignasco. Sono ormai passati più di dieci anni dall’apertura del primo lotto e tre dall’inizio del secondo.

